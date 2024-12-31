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Düzce'de Uzun Süre Haber Alınamayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de Uzun Süre Haber Alınamayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde 55 yaşındaki Ömer Aktepe'nin evinde hayatını kaybettiği bulundu. Uzun süre haber alınamayan Aktepe'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Düzce'de kendisinden uzun süre haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1224. Sokak üzerinde oturan Ömer Aktepe'den (55) uzun süre haber alamayan yakınları şahsın evine gitti. Kapının çalınmasına rağmen kimse açmayınca durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada Ömer Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan Ömer Aktepe'nin baktığı köpeklerin evin önünden bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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