Düzce'de Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Sıkı Mücadele

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, il genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılında uyuşturucudan 258 şahsın tutuklandığını açıkladı.

Vali Selçuk Aslan, halkı ve gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermediklerini belirterek "Bu kapsamda, 2025 yılında ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 219 operasyonda 242 şahıs gözaltına alınmış, 165 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bin 947 denetimde bin 447 şahıs gözaltına alınmış, 93 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarmamız tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılında; 2 bin 587 gram metamfetamin, 17 bin 719 gram esrar, 11 bin 610 gram bonzai, 5 bin 910 adet sentetik ecza ve bin 190 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

"Milletimizin güçlü desteği önemli"

Uyuşturucuyla mücadelede milletin desteği ile başarı oranının artacağını işaret eden Vali Aslan, "Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele temel öncelik alanlarımızdan birisi olup tüm vatandaşlarımızın bu hususta güvenlik güçlerimize destek olmalarını, çevrelerinde şüphelerini çeken konularda 112 Acil Çağrı Merkezlerimizi çekinmeden bilgilendirmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Emin olun her bir ihbar en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik stratejilerimiz için bizlere yol gösterici olmaktadır. Hiç şüphesiz tüm milletimizi hedef alan bu mücadelede biz kararlılıkla yol alsak da aziz milletlimizin güçlü desteği alacağımız sonucun başarı oranını arttıracaktır" ifadelerinde bulundu.

"Suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlıyız"

Vali Aslan, Düzce sınırları içinde vatandaşın canına ve malına göz diken organize suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlı olduklarını belirterek "Bu amaç doğrultusunda 2025 yılında organize suçlarla mücadeleye yönelik 22 operasyon gerçekleştirilmiş, 28 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 4 bin 410 litre kaçak akaryakıt, 42 milyon 550 bin 744 adet makaron, 7 bin 148 kg kaçak tütün, bin 87 litre kaçak alkol, 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Terörle mücadelede tavizsiz çalışmalarımız kapsamında 2025 yılında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 16 operasyonda 13 şahıs, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik ise 22 operasyonda 23 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütleriyle amansız mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız şekilde sürdürülecektir" şeklinde konuştu.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor

Vali Aslan, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarında 2025 yılında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 135 operasyon gerçekleştirildiğini işaret ederek şunları aktardı; "Yapılan operasyonlarda yakalanan 25 organizatörden 13'ü tutuklanmıştır. 11 bin 387 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilmiş, tespit edilen 324 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca göç yönetimi ve bu alandaki çalışmaların etkinliğini arttırmak amacıyla hizmete aldığımız mobil göç noktalarımız ile denetim çalışmalarımız sürmektedir."

"Tanımadığınız kişilerden gelen linkleri tıklamayın"

Selçuk Aslan, vatandaşları uyararak "Teknolojik gelişmelerle birlikte, internet kullanımının artmasıyla her geçen gün siber suçlarla daha fazla karşılaşır hale geldik. 2025 yılında emniyet ve jandarma birimlerimizce siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen siber devriyelerde; toplam 233 suç unsuru içerikli hesap/şahıs tespit edilmiş, 255 şahsa işlem yapılmış, 16 şahıs tutuklanmıştır. Bu noktada vatandaşlarımızı özellikle sosyal mecralarda tanımadıkları şahıslardan gelen linkleri tıklamamaya, kişisel bilgilerini paylaşmamaya ve telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp sizden para isteyen kişilere itibar etmemelerini beklediğimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz" dedi. - DÜZCE