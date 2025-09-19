Düzce'de Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Düzce'nin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak için 7/24 görev yapan Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Jandarma timleri tarafından Düzce Merkez ilçede uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ile hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yapılan çalışma ile yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. - DÜZCE