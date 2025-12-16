Haberler

Uyuşturucu taciri köydeki evinde suçüstü yakalandı

Uyuşturucu taciri köydeki evinde suçüstü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde köydeki evinde uyuşturucu madde ile yakalanan O.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üzerinde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde köydeki evinde satılmaya hazır uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Alacamescit köyünde O.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şahıs 4 parça halinde toplam 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı.

Genel bilgi taramasında (GBT) 4 suç kaydı olduğu belirlenen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, O.K.'den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Asla ama asla kullanmayın! Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor

Son yıllarda herkesin evine giriyor, kan kusuncaya kadar anlaşılmıyor
title