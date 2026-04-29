Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda birinin 35 suç kaydı diğerinin 10 suç kaydı olan 2 kişi uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Düzce'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Orhangazi Mahallesinde 2 şahsa yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 gram metamfetamin maddesi, 6 gram sentetik kannobinoid maddesi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 10 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 35 suç kaydı bulunan T.A. (27) ile 10 suç kaydı bulunan E.S. (27) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

