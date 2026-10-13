Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 40 kişiye işlem yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 34 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucu 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 200 gram bonzai hammaddesi, 25 gram kokain, 13 gram skunk, 86 adet sentetik ecza, 116 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 2 gram afyon sakızı, 20 gram amfetamin, 1 adet ekstasy, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda ise 3 şahıs hakkında işlem yapılırken, 59,5 kilo kaçak tütün, 168 bin 630 adet makaron ve 2 adet tütün dolum makinesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı