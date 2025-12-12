Jandarma devriye sırasında yakaladı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ballıca Köyü'nde yaptıkları devriye faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilen N.İ isimli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada aseton kutu içerisinde yaklaşık 3 mililitre sıvı sentetik kannabinoid, toplam 322 gram sentetik kannabinnoid olduğu değerlendirilen madde, 3 adet payp, 2 gram Metamfetamin, 1 adet makaron içerisine sıkıştırılmış içime hazır uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen madde tespit ele geçirildi.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE