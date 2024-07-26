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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Barakada Ele Geçirildi

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri ağaçlık alanda bulunan bir barakada uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 5 kök yetişkin Hint keneviri, 11 adet esrar içeren sigara, bir miktar esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri ağaçlık alan içinde bulunan ve durumundan şüphelendikleri barakada uyuşturucu ele geçirdi.

Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Hint kenevirinin ekiminin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Bu sırada orman içinde bir baraka ekiplerini dikkatini çekti. Barakayı kontrol etmek için giren ekipler 5 kök yetişkin Hint keneviri, 11 adet içinde esrar olan sigara ile bir miktar esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiler.

Barakada bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ile ateşli silahlar kanuna muhalefetten adli işlem yapılmak üzere Çilimli İlçe Emniyet Amirliğine götürüldüler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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