Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 69,99 Gram Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 69,99 Gram Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yapılan polis operasyonunda 69,99 gram esrar maddesi ele geçirildi. Üç kişi hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 69,99 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 Kişi hakkında ise uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

Düzce'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Çilimli Emniyet Amirliği ekiplerinin uzun suredir takip ettiği Düzce plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 69,99 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adlı işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Çilimli Hukuk Polis

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

3 ay önce faaliyete geçen havayolu şirketi için şikayet yağıyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?

Acun Ilıcalı'dan derbi mağlubiyeti sonrası ilginç yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });