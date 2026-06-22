Uyuşturucu satıcısı 6 kişi tutuklandı

Düzce'de Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 60 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15 -21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 49 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 20 adet sentetik ecza, 47 gram esrar, 847 gram metamfetamin, 477 gram bonzai, 28,5 gram kokain, 50 gram bonzai maddesi, 7 kök kenevir, 16 gram kenevir tohumu, 3 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı