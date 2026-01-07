Haberler

Düzce'de uyuşturucu suçundan kaydı bulunanlara gözaltı: 4 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de yürütülen uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 10 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar olan süreçte "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlarından haklarında en az 3 kez adli işlem yapılan şahısları mercek altına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 20 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

10 kişinin testi pozitif çıktı

Şüphelilere yönelik yapılan uyuşturucu testlerinde, 20 kişiden 10'unun sonucunun negatif, 10'unun ise pozitif olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden test sonuçları pozitif çıkan G.U., C.G., M.Ö. ve Ö.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu