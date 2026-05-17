Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Düzce'de düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu satıcısı ve irtibatlı oldukları 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 satıcı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde N.A. ve G.Ö. isimli şahısların uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan baskında şahıslara ait ev ve araçlarda yapılan aramada 47 gram sentetik kannobinoid maddesi, 107 gram sıvı sentetik kannobinoid hammaddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şahıs ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.K., C.K., A.G., H.K., Ü.Ç., M.Ö. ve U.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları N.A. ve G.Ö. tutuklanırken, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
