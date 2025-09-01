Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda tütün paketinin içinde uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir tütün paketinde; 20 gram, 2 kilo sentetik kannabinoid elde edilebilecek madde, 100 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 25 suç kaydı bulunan K.D. (23) ile 3 suç kaydı bulunan M.Ç.Y. (30) gözaltına alındı. Şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. 12 suç kaydı bulunan F.M.K. (27) ile 7 suç kaydı bulunan T.İ. (25) Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - DÜZCE