Düzce'de 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda 100 gram metamfetamin ele geçirildi. 6, 7 ve 4 suç kaydı bulunan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda 100 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu olan Türk Ceza Kanunu 188'den işlem yapılarak gözaltına alınan 6 suç kaydı bulunan T.G. (42), 7 suç kaydı bulunan B.B. (31) ve 4 adet suç kaydı bulunan F.G. (28) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

