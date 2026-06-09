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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 28 suç kaydı bulunan bir şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalanarak tutuklandı. Evinde 70 gram sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çay Mahallesinde 28 ayrı suç kaydı bulunan E.T. (43) isimli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda ikametinde yapılan aramada 5 parça halinde 70 gram sentetik kannobinoid maddesi, daralı 60 gram sıvı sentetik kannabinoid, 0,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aynı şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 kişi de suçüstü yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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