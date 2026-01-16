Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Düzce'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında 1 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yahyalar Mahallesinde bir kişi yapılan teknik takipli soruşturma kapsamında yakalandı. Şüpheli ile birlikte 1 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan S.Y. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE
