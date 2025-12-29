Bidondan turşu yerine uyuşturucu çıktı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K. isimli şahıs yakalandı. Operasyonda esrar maddesi, muşta, kelebek bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik operasyonunda Merkez ilçede M.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde uyuşturucu bulundurduğuna yönelik duyum alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda bidon içerisinde bin 13 gram esrar maddesi, 1 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE