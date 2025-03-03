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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama
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Düzce'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi tutuklandı, 63 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 14 adet sentetik ecza, 19 gram metamfetamin, 599 gram bonzai, 8,3 gram eroin, 47,53 gram esrar 31.9 gram skunk, 2 litre uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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