Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de yapılan narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 13 kişi tutuklandı, 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve ekimi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Mayıs- 1 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 35 olaya müdahale edilirken 13 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 7 adet sentetik ecza, 18 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 291 gram bonzai hammaddesi, 125 gram kokain, 77 kök kenevir, 8 gram skunk ve 3 gram kenevir tohumu ele geçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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