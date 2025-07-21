Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 67 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 67 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
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Düzce'de son 2 ayda uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ekim yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında kenevir, bonzai ve metamfetamin bulunuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de son 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ekim yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, son 2 ayda yapılan operasyonlarda 123 kök kenevir, 134 gram bonzai, 87 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 131 mililitre sentetik kannabinoid, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 29 gram skunk, 2 elektronik terazi, 32 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 12 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 el yapımı ruhsatsız tabanca şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca ve 130 bin lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 67 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak veya Bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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