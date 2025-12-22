Uyuşturucu satıcısı 5 şahıs tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 47 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15 -21 Aralık 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 46 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 25 adet sentetik ecza, 17,9 gram esrar, 16,38 gram metamfetamin, 234 gram bonzai, 0,96 gram kokain, 2,373 gram skunk, 16 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE