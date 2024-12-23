Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 51 İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 51 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 16 -22 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 51 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 128 adet sentetik ecza, 50 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 74 gram bonzai, 78 gram skunk, 14 gram kokain, 105 gram amfetamin ele geçirildi. - DÜZCE