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Traktör kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Akçakoca ilçesi Kurukavak köyünde Traktör kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Sefer Yılmaz hayatını kaybederken, S.Y. ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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