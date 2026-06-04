Haberler

Traktör devrildi, sürücü yaralandı

Traktör devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü M.F.Y. yaralandı. Ekipler dar yollar nedeniyle tarım aracıyla olay yerine ulaştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan dik ve engebeli bir bahçede traktörüyle temizlik çalışması yapan M.F.Y.'nin kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinin dar ve ulaşımı zor yollar üzerinde bulunması nedeniyle ambulans ve itfaiye araçları kaza alanına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine sağlık ekipleri, bölgeye tırtır denilen tarım aracı ile ulaştırıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, bilincinin açık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Cezaevindeki Mükremin için yeni karar
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi

Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

Daha 1,5 yaşındaydı! Küçük Ebrar'ın kahreden ölümü
Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi

Mezarlığa gelenler neye uğradığını şaşırdı
Polisi fark edince uyuşturucuları klozete döktü, sifon çalışmayınca yakalandı

Polisi görür görmez topukladı, sifon çalışmayınca yakalandı
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>