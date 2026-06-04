Traktör devrildi, sürücü yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan dik ve engebeli bir bahçede traktörüyle temizlik çalışması yapan M.F.Y.'nin kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinin dar ve ulaşımı zor yollar üzerinde bulunması nedeniyle ambulans ve itfaiye araçları kaza alanına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine sağlık ekipleri, bölgeye tırtır denilen tarım aracı ile ulaştırıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, bilincinin açık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı