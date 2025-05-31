Düzce'de Trafik Kazalarını Önlemek İçin Denetimler Arttı

Düzce'de Trafik Kazalarını Önlemek İçin Denetimler Arttı
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Düzce İl Jandarma ekipleri, köy bölgelerinde artan trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Son bir haftada 6 bin 861 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 566 sürücüye ceza verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de artan kazaların önüne geçebilmek için İl Jandarma ekipleri köy bölgelerinde trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri havaların ısınması ile artan motosiklet kullanımı sonrasında artan trafik kazalarının önüne geçebilmek için köy bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Şok denetimler yaparak trafikte bulunan sürücülere denetim yapan ekipler son 1 hafta içerisinde 6 bin 861 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Trafik kurallı ihlali yaptığı tespit edilen 566 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygularken, bu araçların 60'ı ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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