Düzce'de Trafik Ekiplerinden Gece Denetimi

Düzce(İHA) – Düzce kent merkezinde kural tanımayan, trafiği tehlikeye sokan ve araçlarıyla şov yapan sürücüler için trafik ekipleri gece gündüz denetimlerini artırdı.

Düzce'de hem artan şikayetler hem de motosiklet kazaları sonrası Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. Ekipler motosiklet kazalarının en aza indirilmesi, olabilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmesi için şehir merkezinde araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde uygulamalar gerçekleştiriyor. Kasksız motosiklet sürücüleri ile eksik evraklı araçlar üzerinde uygulamalar yapıyor. Ekipler, özellikle motosiklet sürücülerinin yoğun kullandığı bölgelerde yaptıkları denetimlerde kuralları hiçe sayan sürücüleri affetmiyor.

Gece boyu denetim

Trafik ekipleri ayrıca vatandaşların yoğun kullandığı Spor Sokak devamı olan Millet Bahçesi yanındaki yollarda yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşlarının huzurunu kaçıran, şov yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan sürücüler ile farlarını kapatıp sis lambaları ile trafikte araç kullanan sürücüler içinde gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları denetimlerde birçok araç sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uyguladılar. - DÜZCE