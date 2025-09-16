Haberler

Düzce'de Trafik Ekiplerinden Gece Denetimi

Düzce'de Trafik Ekiplerinden Gece Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce kent merkezinde araç trafiğini tehlikeye sokan sürücülere karşı trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Kural tanımayan motosiklet sürücüleri ile yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza uygulanıyor.

Düzce(İHA) – Düzce kent merkezinde kural tanımayan, trafiği tehlikeye sokan ve araçlarıyla şov yapan sürücüler için trafik ekipleri gece gündüz denetimlerini artırdı.

Düzce'de hem artan şikayetler hem de motosiklet kazaları sonrası Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. Ekipler motosiklet kazalarının en aza indirilmesi, olabilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmesi için şehir merkezinde araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde uygulamalar gerçekleştiriyor. Kasksız motosiklet sürücüleri ile eksik evraklı araçlar üzerinde uygulamalar yapıyor. Ekipler, özellikle motosiklet sürücülerinin yoğun kullandığı bölgelerde yaptıkları denetimlerde kuralları hiçe sayan sürücüleri affetmiyor.

Gece boyu denetim

Trafik ekipleri ayrıca vatandaşların yoğun kullandığı Spor Sokak devamı olan Millet Bahçesi yanındaki yollarda yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşlarının huzurunu kaçıran, şov yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan sürücüler ile farlarını kapatıp sis lambaları ile trafikte araç kullanan sürücüler içinde gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları denetimlerde birçok araç sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uyguladılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadının 'Dede nikahı'nda donup kaldığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi

Ali Koç'u neden reddettiğini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.