Düzce'de Trafik Denetimlerinde Rekor Artış
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılında 616 bin aracın denetlendiğini ve 112 bin araca işlem yapıldığını açıkladı. Drift yapan sürücüler psikiyatrik değerlendirmeye, ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenler ise hastaneye sevk ediliyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılında 616 bin aracın denetlendiğini ve 112 bin araca işlem yapıldığını açıkladı. Aslan, drift atanların psikiyatriye, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyenlerin ise "sürücü olup olamayacağının" tespiti için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Vali Selçuk Aslan, düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna paralel olarak denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti. Kent genelinde 2025 yılında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 616 bin 733 aracın kontrol edildiğini, 112 bin 910 araca cezai işlem uygulandığını bildiren Aslan, şöyle konuştu:

"2025 yılında çakarlı araçlara yönelik uygulamalarımızda; 7 bin 272 araç denetlenmiş, çakar kullandığı tespit edilen 5 araca işlem yapılmıştır. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 6 bin 246 araç kontrol edilmiş, bu araçlardan 373'üne işlem yapılmıştır. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 33 araca drift yapmaktan toplam 1 milyon 530 bin 936 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. 5 yıl içinde aynı fiili işleyen sürücülerin sürücü belgeleri ise iptal edilmektedir."

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlanmıştır"

Abart egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere yönelik de denetimlerin yapıldığını anlatan Vali Aslan, "222 araca abart egzozdan toplam 2 milyon 57 bin 274 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. Yine 915 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 908 bin 595 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir. Çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik işlem yapılan araç sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlanmıştır" dedi.

Ambulansa yol vermeyen hastaneye sevk ediliyor

Vali Aslan, geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülerle ilgili yaptırımların hassasiyetle uygulandığına dikkati çekti. Bu konuda duyarlılık göstermeyen sürücülerin en ağır müeyyidelerle karşılaştığını belirten Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin sürücü belgelerine el konularak, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesi gereğince 'sürücü olup olamayacağının' tekrar değerlendirilmesi için hastaneye sevk edilmeleri sağlanmaktadır. Bu vesileyle hayati durumlara müdahale etmek üzere geçiş üstünlüğü kullanan kamu araçlarımıza yol verme konusunda hassasiyet gösteren sürücülerimize teşekkür ediyor, bu hassasiyeti göstermeyen sürücülerimizin ise en ağır müeyyidelerle karşılaşması konusunda azami duyarlılığa sahip olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Trafik levhalarında sadeleşmeye gidiliyor

Trafik işaret ve levhalarının sadeleştirilmesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Aslan, "Trafikte can ve mal kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla yaptığımız denetimler yanında, vatandaşlarımızın güvenli sürüş ve yolculuk yapabilmesi amacıyla karayollarında yaptığımız trafik levhaları ve işaretlemeleri ile ilgili çalışmalara da temas etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yapılan 'Karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarında yeknesaklığın sağlanmasına ilişkin iş birliği protokolüne' istinaden, 9 Ekim'de trafik işaret ve levhalarının sadeleşterilmesi komisyonunu oluşturduk. Komisyonumuz tarafından oluşturulan 11 alt çalışma grubunun yaptığı çalışmalar sonucunda, 182 trafik levhasının kaldırılması, 337 noktaya yeni levha takılması, 274 levhanın ise yenilenmesi ya da yerinin değiştirilmesi gerektiğini tespit ederek, toplam 793 tabela ile ilgili gerekli çalışmalara başladık" şeklinde konuştu. - DÜZCE

