Düzce'de Trafik Denetimlerinde 6 Bin 71 Sürücüye Ceza

Düzce'de trafik polisleri tarafından 1-21 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 6 bin 71 sürücüye cezai işlem uygulandı, bin 827 kişi radara girdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son 21 gün içerisinde yapılan denetimlerde 19 bin 272 araç ve sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde bin 827 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 206 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 597 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 199 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 136 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 44 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 72 sürücüye ses ve gürültüden ve 10 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 6 bin 71 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 315 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE