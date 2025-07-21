Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 322 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 322 Sürücüye Ceza
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 15 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Kusurlu görülen 2 bin 322 sürücüye ceza uygulanırken, 19 sürücüye alkol nedeniyle işlem yapıldı ve 148 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 322 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 15 bin araç, motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 322 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 148 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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