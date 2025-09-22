Düzce'de Trafik Denetimleri: 207 Araç Trafikten Men Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 17 bin araç, motosiklet ve okul servisi denetlendi, 207 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 15- 21 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 17 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 902 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 207 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE