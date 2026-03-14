Düzce'de hızlı sürücüler radara yakalandı

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 41 sürücüye cezai işlem uygulandı, 817 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 11 binden fazla araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 817 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 177 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 55 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 81 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 96 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 10 sürücüye ses ve gürültüden ve 5 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 2 bin 41 sürücüye cezai işlem uygulandı, 181 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı