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Düzce'de trafik denetiminde 1776 araca ceza kesildi, 159 araç trafikten men edildi

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Düzce'de trafik denetiminde 1776 araca ceza kesildi, 159 araç trafikten men edildi
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Düzce Valiliği, son bir haftada il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde 14 bin 313 araç ve 570 motosikletin kontrol edildiğini açıkladı. Denetimlerde 1776 araca idari para cezası uygulanırken 159 araç trafikten men edildi, 270 okul servisi de denetlendi.

15 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 bin 313 araç ve 570 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen bin 776 araca idari para cezası uygulanırken, 159 araç trafikten men edildi.

Düzce Valiliği, son bir hafta içinde il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 14 bin 313 araç ile 570 motosiklet denetlendi. Denetimlerde trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen bin 776 araca idari para cezası uygulanırken, 159 araç trafikten men edildi.

Trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Bu kapsamda il genelinde 270 okul servisi kontrol edildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık trafik verilerinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarına yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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