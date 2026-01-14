Otoyolda yasak yerden dönüş yapan otobüs sürücüsüne ceza

DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde acil geçiş noktasından ters yöne dönmeye çalışan yolcu otobüsü sürücüsüne para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Otoyolun Gümüşova rampaları mevkiinde H.Ö. idaresindeki bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünün, refüjde bulunan ve acil durumlar için ayrılan boşluktan karşı şeride geçmeye çalıştığı anlar, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı durdurarak işlem yaptı.

Sürücü H.Ö.'ye 9 bin 403 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 100 ceza puanını doldurduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - DÜZCE