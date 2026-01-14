Haberler

Otoyolda yasak yerden dönüş yapan otobüs sürücüsüne ceza

Anadolu Otoyolu'nda acil geçiş noktasından ters yöne dönmeye çalışan yolcu otobüsü sürücüsüne 9 bin 403 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde acil geçiş noktasından ters yöne dönmeye çalışan yolcu otobüsü sürücüsüne para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Otoyolun Gümüşova rampaları mevkiinde H.Ö. idaresindeki bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünün, refüjde bulunan ve acil durumlar için ayrılan boşluktan karşı şeride geçmeye çalıştığı anlar, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı durdurarak işlem yaptı.

Sürücü H.Ö.'ye 9 bin 403 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 100 ceza puanını doldurduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - DÜZCE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

