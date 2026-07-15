Haberler

Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı

Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de ters şeritten ilerleyen bir sürücü, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası polis tarafından tespit edilerek 90 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Düzce'de ters şeritten ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı.

Olay, Düzce'de Kervan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kervan kavşağından otogar istikametine seyir olan bir otomobil, şeridinin içerisinde ve ters şeritten gelen araç ile karşı karşıya geldi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde şeridinde giden sürücü "Bu ne ya?" diyerek şaşırırken araçta yolcu olarak bulunan bir başka kişi de "Tersten gidiyor. Kaza yapacaktık" tepkisini gösterdi. Görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletilirken kayıtlar ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasını tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında sürücüye ters şeritten gittiği için 90 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları