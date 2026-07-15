Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı

Düzce'de ters şeritten ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı.

Olay, Düzce'de Kervan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kervan kavşağından otogar istikametine seyir olan bir otomobil, şeridinin içerisinde ve ters şeritten gelen araç ile karşı karşıya geldi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde şeridinde giden sürücü "Bu ne ya?" diyerek şaşırırken araçta yolcu olarak bulunan bir başka kişi de "Tersten gidiyor. Kaza yapacaktık" tepkisini gösterdi. Görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletilirken kayıtlar ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasını tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında sürücüye ters şeritten gittiği için 90 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı