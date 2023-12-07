Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Azmimilli Mahallesi'nde bulunan İdris S.'ye ait tek katlı evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
DÜZCE - Düzce'de tek katlı ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Olay, Azmimilli Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan İdris S.'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, alevlerin yükseldiği tek katlı evde söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.