Düzce'de Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

Düzce'de Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem
Güncelleme:
Düzce'de trafikte tehlikeli hareketler yapan iki motosiklet sürücüsüne toplam 30 bin lira ceza uygulandı. Emniyet, trafik güvenliğini ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafikte tehlikeli hareketler yapan 2 motosiklet sürücüsü Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek her iki sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipleri suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet ile tehlikeli hareketler yapan 2 motosiklet sürücüsünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan 2 sürücüye; Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerini ihlalden 15 er bin lira trafik cezası uygulandı.

Yetkililer "Trafik güvenliğini hiçe sayan, hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını riske atan bu tür sorumsuz davranışlara karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
