Düzce'de suç oranları geçen yıla oranla yüzde 10 azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, düzenlediği toplantıda geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığında alınan tedbirlerle olay sayılarında yüzde 10'luk bir azalma olduğunu açıkladı.

Vali Selçuk Aslan, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte güvenlik bilgilendirme toplantısı yaptı. Vali Aslan, suç oranlarının düştüğünü işaret ederek "Düzce'de 2025 yılında kişilere karşı 3 bin 607, malvarlığına karşı 772, millete ve devlete karşı 182, takibi gereken 2 bin 561 ve topluma karşı suçlarda 790 olmak üzere toplam 7 bin 912 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında yüzce 10'luk bir azalış sağlanmıştır. Bu minvalde, ilimizde 2024-2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11 oranında düşüş meydana gelmiş, 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 99,68'i aydınlatılmıştır. 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 24 düşüş meydana gelmiş, aydınlatma oranında ise yüzde 1 artış gerçekleşerek 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 95,09'u aydınlatılmıştır.

2025 yılında yaptığımız çalışmalarda; toplam 2 bin 268 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yine kolluk görevlilerimizin 2025 yılında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli evsafta toplam 549 ruhsatsız silah ele geçirilmiş 489 şahıs hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

Uyuşturucu operasyonları sürüyor

Narkotik olaylarına da değinen Selçuk Aslan, "2025 yılında ilimizde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 193 operasyonda 216 şahıs gözaltına alınmış, 150 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bin 722 denetimde bin 261 şahıs gözaltına alınmış, 92 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamız tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılında; 2 bin 269 gram metamfetamin, 15 bin 854 gram esrar, 10 bin 757 gram bonzai, 5 bin 724 adet sentetik ecza ve bin 141 kök kenevir ele geçirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Vali Selçuk Aslan, açıklamalarında kentte yapılan kaçakçılık olaylarına da değindi ve verileri açıkladı. Açıklamada; organize suçlarla mücadeleye yönelik 19 operasyon gerçekleştirildiği, 24 şahıs gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandığı aktarıldı. Ayrıca 4 bin 410 litre kaçak akaryakıt,

42 milyon 464 bin 400 adet makaron, 7 bin 82 kilo kaçak tütün, 566 litre kaçak alkol ve 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

25 terör operasyonu yapıldı

Düzce'de terör örgütlerine yönelik operasyonlardan da bahseden Vali Aslan, "2025 yılında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 14 operasyonda 13 şahıs, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik ise 18 operasyonda 18 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanmıştır" dedi.

Göçmen ve insan kaçakçılığı

Selçuk Aslan, 279 düzensiz göçmenin geri gönderildiğini belirterek "Göçmen ve insan kaçakçılığı çalışmaları kapsamında 9 bin 279 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilmiş, tespit edilen 279 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca göç yönetimi ve bu alandaki çalışmaların etkinliğini arttırmak amacıyla hizmete aldığımız mobil göç noktamız ile denetim çalışmalarımız sürmektedir" açıklamasında bulundu.

Siber suçlarla mücadele çalışmasında 172 suç unsuru içerikli hesap/şahıs tespit edildiği 225 şahsa işlem yapıldığı 16 şahsın ise tutuklandığı açıklandı.

Trafik ekipleri kuralsızlara göz açtırmıyor

Vali Selçuk Aslan polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından sıkı denetimin devam ettiğini belirterek "2025 yılında çakarlı araçlara yönelik uygulamalarımızda 6 bin 547 araç denetlenmiş, çakar kullandığı tespit edilen 5 araca işlem yapılmıştır. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 5 bin 548 araç kontrol edilmiş, bu araçlardan 333'üne işlem yapılmıştır. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 30 araca drift yapmaktan toplam 1 milyon 391 bin 760 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. 5 yıl içinde aynı fiili işleyen sürücülerin sürücü belgeleri ise iptal edilmektedir. Öte yandan 196 araca abart egzozdan toplam 1 milyon 816 bin 332 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. Yine 813 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 807 bin 309 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir. Çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik işlem yapılan araç sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlanmıştır" dedi. - DÜZCE