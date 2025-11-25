Düzce'de suç oranı her geçen yıl azalıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaptığı asayiş bilgilendirme toplantısında il genelinde alınan tedbirler ve denetimler sonucu olay sayılarında yüzde 10'luk bir azalma olduğunu açıkladı.

Vali Selçuk Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüden ile birlikte il genelinde yanan asayiş olayları ile ilgili bilgiler verdi. Vali Aslan, olayların yüzde 99,67'si aydınlatıldığını belirterek "Düzce'de göreve başladığımız günden bugüne necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu meyanda Düzce'mizin huzur ve güvenliği için asayiş alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Düzce'de 2025 yılında kişilere karşı 3 bin 958, malvarlığına karşı 854, millete ve devlete karşı 211, takibi gereken 2 bin 877 ve topluma karşı suçlarda 881 olmak üzere toplam 8 bin 781 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında yüzde 10'luk bir azalış sağlanmıştır.

Tüm suç olaylarında, göreve başladığımız 2023 Ağustos ayından bugüne aldığımız tedbirler ve önleyici çalışmalarla yakaladığımız olaylardaki düşme eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu minvalde, ilimizde 2024 - 2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 12 oranında düşüş meydana gelmiş, 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 99,67'si aydınlatılmıştır. 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 25 düşüş meydana gelmiş, aydınlatma oranında ise yüzde 1 artış gerçekleşerek 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 95,71'i aydınlatılmıştır" ifadelerinde bulundu.

"Vatandaşın huzurunun kaçmasına müsaade edilmeyecek"

Vali Selçuk Aslan, suçluların sokaklarda gezmesine izin vermeyeceklerini belirterek "Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz üzere firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceği motivasyon ve kararlılığıyla 2025 yılında yaptığımız çalışmalarda toplam 2 bin 704 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yine kolluk görevlilerimizin 2025 yılında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli evsafta toplam 585 ruhsatsız silah ele geçirilmiş 525 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Silah konusuna değinmişken; düğün, nişan, asker eğlencesi ve bayramları fırsat bilerek ya da sosyal medyada paylaşmak amacıyla meskun mahallerde havaya ateş açan, masum insanlarımızın hayatını tehlikeye düşüren ve silah teşhiri yapan şahıslara karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı bu noktada hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda, söz konusu şahıslara yönelik, asayiş birimlerimizin saha çalışmaları ve siber devriye ekiplerimizin tespitleri sonucu geçtiğimiz ay yapılan operasyonlarda; 25 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış, bu şahısların üzerinde, ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 25 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 583 adet tabanca fişeği ve bin 380 adet tüfek kartuşu ele geçirilerek gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır" şeklinde konuştu. - DÜZCE