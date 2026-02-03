Haberler

Düzce'de son bir haftada aranan 86 şahıs yakalandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada 27 bin 370 şahıs sorguladı. Araması bulunan 86 kişi yakalanırken, 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde silah ve mermi de ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin 370 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 86 kişi gözaltına alınırken 20'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 2 tabanca, 6 av tüfeği, 4 adet kuru sıkı, 55 mermi, 3 kesici ve delici alet, 70 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer suçların önlenmesi için denetimlerin arttırılarak devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

