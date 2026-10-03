Düzce'de son bir haftada trafik denetiminde 913 sürücüye cezai işlem uygulandı

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Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 548 araç, 730 motosiklet, 658 okul servisi denetlenirken 913 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı, 299 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde 7 bin 936 araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 299 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 34 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 48 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 31 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 17 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 12 sürücüye ses ve gürültüden, 10 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulandı, 130 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı