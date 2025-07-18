Düzce'de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı

Düzce'de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sağlık merkezi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda Ahmet Karabulut hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 29 yaşındaki saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırgan ekiplerin çalışması sonucunda saklandığı tuvalette yakalandı.

Düzce'de sağlık merkezi önünde silahlı saldırı sonrasında bir kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısı, yol üzerindeki tesiste saklandığı tuvalette yakalandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sağlık merkezi önünde silahlı saldırı sonrasın Ahmet Karabulut hayatını kaybetmiş, Saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlısı Y.T. (29) ise bindiği ticari taksi ile olay yerinden kaçmıştı.

TUVALETTE YAKALANDI

3 farklı ticari taksiye binip Düzce'den çıkmaya çalışan zanlı son olarak Anadolu Otoyolu'nda yol üzerinde bulunan bir tesise girdi. Taksici durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirip bölgeden ayrılırken, tesiste geniş kapsamlı arama başlatıldı. Bölgede bulunan tüm araçların didik didik arandığı cinayet zanlısı saklandığı tuvalette olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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