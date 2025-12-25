Siber suçlara yönelik 19 kişi tutuklandı
Teknolojik gelişmelerle birlikte, internet kullanımının artmasıyla her geçen gün siber suçlarla işlenen suçlarda artmaya başladı. Düzce'de 2025 yılında emniyet ve jandarma birimlerince siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen siber devriyelerde; toplam 273 suç unsuru içerikli hesap/şahıs tespit edilirken, 353 şahsa işlem yapıldığı, 19 şahıs tutuklandığı açıklandı.
Yetkililer "Vatandaşlarımızı özellikle sosyal mecralarda tanımadıkları şahıslardan gelen linkleri tıklamamaya, kişisel bilgilerini paylaşmamaya ve telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" denildi. - DÜZCE