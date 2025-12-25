Haberler

Siber suçlara yönelik 19 kişi tutuklandı

Düzce'de 2025 yılı içerisinde yapılan siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 273 suç unsuru tespit edildi, 353 şahsa işlem yapıldı ve 19 kişi tutuklandı. Yetkililer, vatandaşları sosyal medyada dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 yılı içerisinde siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 273 suç unsuru içerikli hesap/şahıs tespit edilirken, 353 şahsa işlem yapılmış, 19 şahıs tutuklandığı aktarıldı.

Teknolojik gelişmelerle birlikte, internet kullanımının artmasıyla her geçen gün siber suçlarla işlenen suçlarda artmaya başladı. Düzce'de 2025 yılında emniyet ve jandarma birimlerince siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen siber devriyelerde; toplam 273 suç unsuru içerikli hesap/şahıs tespit edilirken, 353 şahsa işlem yapıldığı, 19 şahıs tutuklandığı açıklandı.

Yetkililer "Vatandaşlarımızı özellikle sosyal mecralarda tanımadıkları şahıslardan gelen linkleri tıklamamaya, kişisel bilgilerini paylaşmamaya ve telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" denildi. - DÜZCE

