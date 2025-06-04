Düzce'de Seyir Halindeki Otomobilin Yangınına Vatandaşlar Müdahale Etti

Düzce'de Seyir Halindeki Otomobilin Yangınına Vatandaşlar Müdahale Etti
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Düzce Kent Merkezi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Olay, trafikte aksamalara sebep oldu.

Yanan otomobili duyarlı vatandaşlar söndürdü

DÜZCE - Düzce'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıkan yangını güzergahtan geçen vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.

Olay Düzce Kent Merkezi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halinde kavşağa gelen ve kavşakta ışık bekleyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü araçtan inip kontrol etmek istedi. Sürücünün kaputu kaldırmasıyla alevlerin yükseldiğini gören vatandaş yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmek istedi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla motordan çıkan alevler diğer sürücülerin yangın tüplerini getirmesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil trafiği tek şeritte düşürürken araç bölgeden çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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