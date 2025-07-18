Düzce'de Sağlık Merkezinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Düzce'de Sağlık Merkezinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Cumayeri ilçesinde sağlık merkezinin önünde Adnan Karabulut'a yapılan silahlı saldırıda, ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzce'de sağlık merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sağlıklı Hayat Merkezi önünde oturan Adnan Karabulut'a kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sağlık merkezindeki doktor ve görevli personeller olayın ardından ağır yaralanan şahsı merkeze alarak tedavi altına aldı. Bu esnada bölgede polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri çevresinde incelemeler yaparken, Adnan Karabulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştirenler ile ilgili il genelinde çalışma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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