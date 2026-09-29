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Düzce'de sağanakta Esmahanım köyünde evleri su bastı; Akçakoca'da balıkçılar zorlandı

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Düzce'de sağanakta Esmahanım köyünde evleri su bastı; Akçakoca'da balıkçılar zorlandı
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Düzce'de gece etkisini artıran yağmur nedeniyle Akçakoca'daki Esmahanım köyünde bazı evleri su bastı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı, maddi hasar oluştu; Akçakoca'da fırtına balıkçıları zorladı, Büyük Melen Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Esmahanım köyünde evleri su bastı.

Düzce'de geçtiğimiz gün başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle özellikle balıkçılar zor anlar yaşarken ilçeye bağlı Esmahanım köyünde bazı evleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Bölgede can kaybı yada yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Dereler taştı

Düzce'de 2 gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Büyük Melen Çayında da su seviyesi yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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