Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de polis ve jandarma son bir haftada 12 kişiye adli işlem başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de polis ve jandarmanın son bir haftada kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 6 olaya müdahale edildi, 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 83 elektronik sigara, 370 paket kaçak sigara ve 33 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl genelinde kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, son bir haftada 6 ayrı olaya müdahale etti. Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 83 elektronik sigara, 8 makaron, 370 paket kaçak sigara, 21 litre el yapımı alkol, 110 elektronik sigara tütün kartuşu, 2 kaçak cep telefonu, 33 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 kol saati ve 1 kazı malzemesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Araçta bebekler dahil 12 kişi varmış! 2 kız kardeş can verdi
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

Seçimde Trump kaybetti, İran'dan tehdit geldi: Kabus olacak
Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna böyle uğurlandı