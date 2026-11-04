Düzce'de polis ve jandarma son bir haftada 12 kişiye adli işlem başlattı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl genelinde kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, son bir haftada 6 ayrı olaya müdahale etti. Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 83 elektronik sigara, 8 makaron, 370 paket kaçak sigara, 21 litre el yapımı alkol, 110 elektronik sigara tütün kartuşu, 2 kaçak cep telefonu, 33 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 kol saati ve 1 kazı malzemesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı