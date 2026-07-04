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Düzce'de patpat kazasında 5 kişi yaralandı

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Düzce'nin Kurtsuyu köyünde meydana gelen pat pat kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Kurtsuyu'nda meydana pat pat kazasında 5 kişi yaralandı.

Düzce'de tarım sezonunun başlaması ile pat pat tabir edilen tarım aracı kazalarında da artış meydana geldi. Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde sabah saatlerinde patpat kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada H.G., H.S., Y.Ç., r.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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