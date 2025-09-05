Haberler

Düzce'de Pat Pat Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 8 Yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fındık bahçesinde çalışan işçileri taşıyan 'pat pat' adlı tarım aracı, kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalışan işçiler, S.K. idaresindeki pat pata binerek evlerine dönmek için yola çıktı. Tarım aracı, Kurugöl köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
