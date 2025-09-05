Düzce'de Pat Pat Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 8 Yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalışan işçiler, S.K. idaresindeki pat pata binerek evlerine dönmek için yola çıktı. Tarım aracı, Kurugöl köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE