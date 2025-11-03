Düzce'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi Şehit Ercan Caddesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 07 AVD 397 plakalı otomobil ile 34 SK 7143 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda yaralanan M.H., Z.B., Y.G. ve H.H., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE