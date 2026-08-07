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Düzce'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Düzce'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Düzce‘de motosikletle ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de motosikletle ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehit Bayram Gökmen Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 81 AEE 056 plakalı motosiklet ile G.U. yönetimindeki 06 EE 403 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.Y. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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